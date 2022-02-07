Джакарта, 7 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо временно отложил рабочий визит за город из-за всплеска случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

В настоящее время деятельность президента будет осуществляться через интернет.

Глава государства планировал посетить остров Сулавеси 9 февраля, чтобы отпраздновать национальный день прессы.

Напомним, ранее президент Индонезии совершил трехдневный рабочий визит на Северную Суматру.