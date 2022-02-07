Ростов-на-Дону, 7 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Ростовчане, проживающие в домах на улице Всесоюзной, протестуют против строительства западной хорды. Активисты в течение нескольких месяцев не могут добиться встречи с донским губернатором Василием Голубевым, чтобы пояснить свою позицию и услышать мнение власти.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Объезд

«Дорогой губернатор, с июля месяца мы пытаемся с вами связаться. На свои обращения мы получили до 100 ответов. Ни в одном нет обоснования, нет причины, по которой нас хотят снести. Не хотят нас слышать ваши коллеги. Даже не пытаются обосновать своё решение. Просто врут. А мы, действуя по закону, разъясняем депутатам и чиновникам нашу позицию, и у нас получается. Каждый нормальный человек понимает суть ошибок в проекте западной хорды. Но вы нас не слышите. Вы — боитесь нас или признать свои ошибки?» — цитирует горожан издание «Блокнот Ростов».

Активисты, чьи дома попадают под снос в связи со строительством автомобильной дороги, намерены подать исковое заявление в суд. Люди также обеспокоены судьбой Кумженской рощи, часть которой будет вырублена в рамках реализации проекта. До этого момента они планируют встретиться с донским губернатором.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону ради строительства автомобильной дороги вырубят деревья в Кумженской роще на площади 1,6 гектара. В ответ на возражения участников публичных слушаний власти пообещали высадить 3,6 гектара деревьев на «вновь отведенном участке» в Советском районе.

Напомним, что в мае 2021 года донской губернатор Василий Голубев выступил с инициативой приступить к строительству западной хорды Ростовского транспортного кольца, которая будет служить дублёром улицы Малиновского, в 2022 году. Строительство транспортной артерии оценивается в 30 млрд рублей.