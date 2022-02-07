Кишинёв, 7 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Представители Румынии на этой неделе прибудут в Кишинёв, где подпишут ряд соглашений с молдавской стороной. Об этом 7 февраля сообщила в соцсети Facebook президент Молдавии Майя Санду.

Gov.md Майя Санду

«Среди них соглашение о строительстве нового моста через Прут в Унгенах, программа безвозмездной финансовой помощи в размере €100 млн и отмена платы за роуминг», — написала Санду.

Она заявила, что Молдавии предоставляется «уникальный шанс» реализовать важные для республики проекты. Президент поблагодарила Румынию за «щедрость», проявленную к молдавским гражданам.

Стоит отметить, что в Молдавии регулярно начали проходить акции протеста граждан, которые недовольны ростом цен на природный газ, топливо для автомобилей и услуг ЖКХ. Также в стране в начале этого года выросли цены на продукты, в том числе на хлеб.