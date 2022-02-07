Лондон, 7 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 10 февраля собирается посетить с визитом в Россию. Об этом 7 февраля сообщает газета The Times.

Elizabethtruss.com Лиз Трасс. Министр иностранных дел Великобритании

«Лиз Трасс прилетит в Россию в четверг (10 февраля), чтобы попытаться разрядить напряженность (ситуации) вокруг Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, как ожидается, в ходе первого за четыре года визита в РФ главы МИД Британии, Трасс намерена предложить Москве «уменьшить эскалацию и прекратить неспровоцированную агрессию», якобы имеющие место в отношении Украины.

Кроме того, уточняется, что глава британского МИД также намерена рассказать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову о вреде, который якобы планирующееся «вторжение» России на Украину нанесет рядовым российским гражданам, а также об ущерб экономике страны в случае введения Западом новых жестких антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что на территорию Донбасса прибывают боевики, которые были подготовлены под руководством инструкторов из Британии, и из них украинская сторона формирует штурмовые группы.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.