Москва, 7 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России госпитализировали 10 843 пациентов с коронавирусом, сообщили 7 февраля в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель снизился по сравнению с предыдущим днём на 15%, отметили в штабе, и добавили, что сокращение зафиксировано в 53 регионах, при этом в 29 субъектов число доставленных в ковид-стационары выросло, а ещё в трёх осталось без изменений.

За сутки поправили здоровье и были выписаны около 55,7 тыс. человек, выявлено 171 905 новых заражений, ушли из жизни 609 пациентов.

Также подведены недельные итоги. Показатель заболеваемости COVID-19 в России на 100 тыс. населения составил 763,85. По сравнению с предыдущей неделей, рост составил 63,04%. Более чем на 30% увеличилось количество госпитализаций.