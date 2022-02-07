Москва, 7 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Отчет по рынку труда США 4 февраля произвел неоднозначное впечатление, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Фондовый рынок

«С одной стороны, сильный рост занятости, который в январе повысился почти на 450 тыс., способствует ослаблению беспокойства по поводу самочувствия мировой экономики.

Причем результат оказался заметно выше прогнозов, а декабрьское значение было пересмотрело с 200 тыс. до 510 тыс.

С другой стороны, отчет добавил аргументов в пользу более агрессивного ужесточения политики ФРС в течение 2022 года.

По мере поступления подобных сигналов участники рынка будут закладывать повышение ставки в марте не на четверть процента, а сразу на 0,5%.

В этом контексте будет важен инфляционный отчет, который Штаты обнародуют в четверг. В январе потребительские цены могли ускорить рост до 5,9%, что станет самым высоким с 1982 года значением. Уже сейчас на этом фоне доходность американских облигаций находится на значимых максимумах.

Сегодня, 7 февраля доходность двухлетних бумаг отметилась на почти двухлетних вершинах и продолжит подъем на новых сильных сигналах от экономики, что в свою очередь будет подпитывать спрос на доллар.

Тем временем сегодня в Азии большинство фондовых индексов торговались в красной зоне на фоне осторожного поведения инвесторов, которые по-прежнему следят за геополитикой.

Здесь сохраняется высокая напряженность после предупреждения Белого дома о том, что Россия может «вторгнуться» в Украину в любой момент.

Сводный региональный индекс MSCI просел на 0,3% по итогам торгов. Японский Nikkei 225 упал на 0,70%, а южнокорейский Kospi снизился в пределах 0,2%.

Тем временем китайский Shanghai Composite, который вернулся с празднования Нового года по лунному календарю, подскочил на 2%.

При этом европейские фьючерсы торгуются в плюсе, а фьючерсы США пока не подают четких сигналов, определяясь с дальнейшим вектором движения.

Прошлая неделя оказалась самой удачной для индексов S&P и Nasdaq с декабря за счет квартальной отчетности, которую дополнила упомянутая пятничная статистика по занятости.

Даже если мировые площадки дружно обоснуются в зоне роста, риски возвращения медведей будут сохраняться в течение предстоящей недели.

Более того, режим распродаж может с легкостью активироваться в случае дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины», — считает эксперт.

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