Шебекинский район, Белгородская область, 7 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Авиабомбу времён Великой Отечественной войны обнаружили во время земельных работ в районе села Новая Таволжанка Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Https://31.mchs.gov.ru 100-кг авиабомба

На военный снаряд наткнулся машинист бульдозера во время земельных работ в песчаном карьере. На место обнаружения были направлены сотрудники Поисково-спасательной службы Белгородской области. Взрывотехники извлекли из грунта авиабомбу весом 100 кг.

Опасную находку вывезли и ликвидировали на специальном полигоне.