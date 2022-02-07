Кемерово, 7 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области из-за распространения штамма «Омикрон» фиксируется четырёхкратное увеличение случаев заражения. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 7 февраля, сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Цигельник.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»На прошедшей неделе отмечено рекордное количество — 75 тысяч обращений в «красную зону» поликлиник. Цифра включает и первичные, вторичные обращения, для сдачи анализов, — уточнил он. — Важно, что есть предпосылки к снижению заболеваемости детей».

По его данным, в минувшие выходные число обращений за медицинской помощью несовершеннолетних было на 20−25% ниже, чем в предыдущие.