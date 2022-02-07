Красногорск, 7 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь растет. Об этом свидетельствует опубликованная 7 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 12 230 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 1 787 случаев больше аналогичного показателя 6 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 10 443 человек, а днем ранее — у 11 701 жителя Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 171 905 новый случай заражения коронавирусом.