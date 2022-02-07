Пермь, 7 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Перми начали привлекать в административной ответственности первых нарушителей, которые закрывали госномера автомобилей для того, чтобы избежать платы за парковку машины. Об этом сообщает издание Business Class.

Сергей Карпухин/ТАСС Платная Парковка

Хитрые водители либо закрывают листами бумаги номера на автомобиле, либо вовсе снимают их на платной парковке. По данным Пермской дирекции дорожного движения, в январе 2022 года комиссия рассмотрела два административных протокола. В обоих случаях зафиксировано повторное нарушение, автовладельцев оштрафовали на 2 тыс. рублей.

Добавим, мэрия в 2021 году внесла изменения в нормативно-правовые акты. Поправки дают возможность штрафовать нарушителя в случае, если факт неоплаты был выявлен не только фотовидеофиксатором, работающим в автоматическом режиме, но и, например, с помощью видеонаблюдения или фотосъемки.