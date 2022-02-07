В Перми начали штрафовать водителей, скрывающих номера от платы за парковку
Пермь, 7 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Перми начали привлекать в административной ответственности первых нарушителей, которые закрывали госномера автомобилей для того, чтобы избежать платы за парковку машины. Об этом сообщает издание Business Class.
Хитрые водители либо закрывают листами бумаги номера на автомобиле, либо вовсе снимают их на платной парковке. По данным Пермской дирекции дорожного движения, в январе 2022 года комиссия рассмотрела два административных протокола. В обоих случаях зафиксировано повторное нарушение, автовладельцев оштрафовали на 2 тыс. рублей.
Добавим, мэрия в 2021 году внесла изменения в нормативно-правовые акты. Поправки дают возможность штрафовать нарушителя в случае, если факт неоплаты был выявлен не только фотовидеофиксатором, работающим в автоматическом режиме, но и, например, с помощью видеонаблюдения или фотосъемки.