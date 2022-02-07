Москва, 7 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Расширенных или новых договорённостей по типу иранской ядерной сделки не предполагается по итогам переговоров, проходящих в настоящее время в Вене. Об этом директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил 7 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

Он отметил, что продолжающиеся переговоры в венском формате нацелены на полное восстановление реализации СВПД на тех условиях и в тех параметрах, которые были согласованы в 2015 году. Эти условия и параметры закреплены в резолюции СБ ООН 2231, никаких отклонений быть не должно.

«Речь не идёт ни о договорённостях по типу «СВПД плюс», ни о новых сделках на замену прежним решениям, ни о страховочных сценариях на тот случай, если многосторонние усилия по реанимированию плана действий не дадут результата», — сказал Ермаков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в столице Австрии проходят переговоры с участием России, Китая, Ирана и европейских партнёров по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона. 28 января переговорщики взяли паузу, возобновление дискуссий ожидается на этой неделе.

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