Кызыл, 7 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Туве вынесли приговор 26-летнему жителю Кызыла за убийство, совершённое путём наезда на автомобиле. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, в 2019 году между подсудимым и потерпевшим произошла ссора в микрорайоне Южный города Кызыла.

«Злоумышленник, находясь за рулём легкового автомобиля, используя его как средство причинения смерти, совершил наезд на потерпевшего, придавив последнего к стене модульной конструкции», — отметили в управлении.

В результате потерпевший скончался.

Кызылский городской суд признал подсудимого виновным в убийстве и приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.