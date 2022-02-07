Париж, 7 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным рассчитывает на «мирное соглашение» по вопросу урегулирования ситуации на Украине, чтобы получить статус сопоставимого с положением сверхдержав европейского лидера. Об этом пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

По мнению авторов статьи, официальный визит Микрона в Москву будет направлен на достижение «стратегической автономии» Европы.

«Французский лидер — заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченности России собственной безопасностью законной темой для обсуждения», — считают журналисты.

Вместе с тем, говорится в статье, госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 7 февраля проведет встречу в Кремле со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.

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