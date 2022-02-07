Красноармейский район, Приморский край, 7 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В селе Новокрещенка Красноармейского района полиция задержала двоих мужчин во время продажи частей амурского тигра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Амурские тигры

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Возбуждено уголовное дело за незаконную продажу частей особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.

Задержание происходило накануне, 6 февраля. Фигуранты по предварительному сговору, находясь на территории села Новокрещенка, продали части амурского тигра за 250 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, трое граждан иностранного государства признаны виновными в незаконном приобретении почти 500 рогов азиатского сайгака, решение вынес суд в Белгородской области.