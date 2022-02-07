Новосибирск, 7 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области общий коечный фонд по данным на сегодня составляет 4369 коек. Свободно около 20%. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

Липецкаяобласть.рф Ковидный госпиталь

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На этой неделе планируется перепрофилировать ещё один стационар — городскую клиническую больницу №3 — для обеспечения всех нуждающихся в госпитализации койкоместами.

Отметим, что по данным на сегодня, 7 февраля, за прошедшие сутки с подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию были госпитализированы 100 новосибирцев.