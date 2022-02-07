Санкт-Петербург, 7 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшие сутки 64 человека скончались от COVID-19, как основной причины смерти. Это на три человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 7 февраля сообщили в федеральном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Память об умерших

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За прошедшие сутки, то есть 6 февраля, в Петербурге выявили 13 372 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на 8076 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Тогда в городе зафиксировали 21 448 случаев новых заболеваний ковидом. После преодоления отметки более чем в 20 тыс. случаев, этот показатель резко сократился. Это может объясняться сокращение числа ПЦР-тестов в выходные дни.

Выздоровели за последние сутки 3359 ранее заразившихся пациентов. Это на 2504 человек меньше, чем за 5 февраля. Тогда этот показатель составил 5863 человека. Показатель выздоровления немного сократился спустя несколько суток положительной динамики.

За всё время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 157 352 случая заражения коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончался 30 331 человек, а выздоровели 893 787 человек.