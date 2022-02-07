Троицк, Челябинская область, 7 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Житель Троицка Челябинской области водворён под стражу за причинение двухлетней девочке смертельного ножевого ранения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

В СИЗО он пробудет пока два месяца. Ему вменяют покушение на убийство сожительницы и умышленное причинение здоровью ребёнка тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности её смерть.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 4 февраля 32-летний гражданин поссорился с сожительницей и решил её зарезать. Однако лезвие ножа задела девочку, находившуюся на руках у женщины. В больнице пострадавшая скончалась.