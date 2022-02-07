Воронеж, 7 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Воронежской области ещё 176 пациентов с коронавирусом госпитализированы в стационары, данные за сутки опубликованы 7 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 6 февраля, сообщалось о 224 госпитализированных за сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

За последние сутки в регионе подтверждено 4 464 новых случая заражения коронавирусом. Это чуть меньше, чем накануне — на утро 6 февраля сообщалось о 4 891 новом заразившемся. Также за последние сутки выписаны с выздоровлением 1 215 человек, трое пациентов скончались.

Всего с начала пандемии в Воронежской области подтверждено уже 239 561 случая заражения, 203 751 человек выздоровел. Скончались 7 358 пациентов с СOVID-19.