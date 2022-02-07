Баку, 7 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Баку передал Еревану восьмерых военнослужащих Вооруженных сил Армении. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Взамен на этот гуманистический шаг армянская сторона должна предоставить азербайджанской стороне информацию о военнослужащих и гражданских лицах Азербайджана, предположительно убитых в ходе первой Карабахской войны, а также информацию о местах их массовых захоронений», — говорится в сообщении.

Сообщается, что среди тех, кого вернули армянской стороне, есть военнослужащие, попавшие в плен во время вооруженных столкновений на армяно-азербайджанской границе в ноябре 2021 года.

До этого Азербайджан в декабре 2021 года передал Армении пятерых военнопленных, которые также были захвачены во время ноябрьских боёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на армяно-азербайджанской границе начались боевые столкновения. Баку и Ереван обвиняют в этом друг друга. Вечером 16 ноября после того, как главы военных ведомств Армении и Азербайджана созвонились с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, бои прекратились. Предположительно конфликт обострился из-за желания одной из сторон занять стратегические высоты, расположенные на спорной территории.