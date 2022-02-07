Чебоксары, 7 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Холода в Чувашии будут кратковременными, они сменятся новой порцией снегопадов. Об этом ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

По его словам, 7 февраля в Чебоксарах похолодало до — 17 градусов, местами по республике температура опускалась до — 20 градусов.

Синоптик-любитель полагает, что холода не смогут продержать долго. Они сменятся 9 февраля снегопадами, при которых потеплеет до нулевой отметки и выше. 11 и 12 февраля из-за прохождения холодного фронта поднимется метель. По предварительным данным, за неделю может выпасть половина месячной нормы осадков, сугробы могут вырасти ещё на 17 см.

Затем в Чувашию вернутся холода. Ожидается, что в начале следующей недели температура снизится до — 20 градусов.