Констанца, Румыния, 7 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В румынском порту Констанца в результате драки тяжелое ранение получил иностранный гражданин. Об этом 7 февраля пишет бухарестская газета Jurnalul со ссылкой на источники.

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Согласно официальной информации, конфликт возник на одном из судов, находившихся у грузового причала. По сообщению представителей управления МВД Констанцы, неизвестный нанес иностранному моряку несколько ранений в грудь.

Пострадавший был госпитализирован в центральную городскую больницу.

Имя раненого, а также приметы подозреваемого не называются.

Ведется следствие.