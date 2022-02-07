Москва, 7 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Бустерная вакцинация обеспечивает выработку долгосрочного иммунитета. Об этом 7 февраля заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Только вакцинация, причём вакцинация бустерная, которую сейчас Минздрав и врачи рекомендуют: двухкратная плюс усиливающая бустерная вакцинация с помощью «лайта» даёт возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут, и которые не только долго живут, но и, соответственно, обладают высокой вирусонейтрализующей активностью», — заявил Гинцбург.