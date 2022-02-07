Ярославль, 7 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Ярославской области установлен новый суточный максимум по заражениям коронавирусом — 1163. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Цифры заражений в регионе продолжают расти день ото дня. Неделю назад, 31 января, этот показатель составлял всего 547 заражений и также был рекордным для области.

За сутки госпитализировали 123 человека, 381 больной выздоровел и 10 человек скончались.