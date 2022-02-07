Москва, 7 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В России завершилась реализация программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014−2021 годы», сообщает 7 февраля сайт правительства России.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

Её итоги подвёл вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он рассказал, что за эти годы было направлено на развитие научно-технологического комплекса около 135 млрд рублей, в том числе свыше 84 млрд — на исследования и разработки.

«Она была, прежде всего, направлена на модернизацию приборно-инструментальной базы и обеспечение кооперации науки и бизнеса. Господдержку получили 50 центров коллективного пользования научным оборудованием и 25 уникальных научных установок. Исследования касались самых разных направлений — от сельского хозяйства до искусственного интеллекта, а их результаты уже были использованы организациями реального сектора экономики», — приводит портал слова Чернышенко.

Вице-премьер пояснил, что дальнейшая работа будет вестись в рамках новой государственной программы. В ней будут консолидированы расходы федерального бюджета из 34 отраслевых программ. Среди приоритетов — фундаментальные исследования и научное лидерство, кадры и человеческий капитал, новые технологии, энергетика, медицина, безопасность, Арктика, Антарктика.