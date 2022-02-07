Калуга, 7 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Ликвидация аварийного жилищного фонда Калужской области, признанного таковым с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года, осуществляется в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований. В программу включен аварийный жилищный фонд в 15 муниципальных районах и двух городских округах общей жилой площадью около 69 тыс. кв. метров (2 тыс. жилых помещений), в которых проживает около 4,5 тысячи человек. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслава Лежнина.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

Мероприятия по переселению граждан будут завершены до конца 2023 года в рамках четырех этапов. Основными способами расселения аварийного жилья являются приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках и выплата денежного возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения. Всего за период действия программы с 2019 года расселено 625 жилых помещений аварийной площадью более 23 тыс. кв. метров, переселены более 1,5 тысячи человек. На 2021 год показатели составили по аварийной площади, подлежащей расселению, — более 21 тыс. кв. метров, по количеству граждан, подлежащих переселению, — свыше тысячи человек. Данные целевые показатели выполнены с превышением — 111% и 128%.

«На 2022 год запланировано переселить более 1200 человек с аварийной площади, превышающей 21 тыс. кв. метров. Мероприятия пройдут в 22 муниципальных образованиях. Уже переселено 313 человек и расселено более 2600 кв. метров аварийной площади. Планируемая стоимость реализации мероприятий по переселению в целом по программе составит 3,95 млрд рублей, в том числе средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства — 2,88 млрд рублей, средства областного бюджета — 965 млн рублей, средства местных бюджетов — 97,5 млн рублей. В 2022 году планируемое финансирование мероприятий по переселению составит около 875 млн рублей, из них средства Фонда ЖКХ — порядка 540 млн рублей, средства областного и местного бюджетов — около 340 млн рублей», — отметил Вячеслав Лежнин.