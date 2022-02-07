Гавана, 7 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. На Кубе с 7 по 11 февраля будет проходить Международный конгресс высших учебных заведений 2022 года.

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Как сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina, началом мероприятия станет пресс-конференция президента Кубы Мигеля Диас-Канеля на тему «Государственное управление, основанное на науке и инновациях: достижения и проблемы».

В рамках конференции пройдут семинары, симпозиумы и форумы, посвященные целям устойчивого развития, связям между университетами и компаниями, роли студенческих и профсоюзных организаций, а также подготовке компетентных специалистов.

Глава департамента по международным отношениям в министерстве высшего образования Мария Виктория Вильявисенсио сообщила на пресс-конференции, что конгресс также станет площадкой для подписания соглашений о сотрудничестве между Кубой, Россией, Болгарией и Мексикой.