Новосибирск, 7 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 7 февраля, за прошедшие сутки с подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию были госпитализированы 100 пациентов. Об этом было сказано на оперативном совещании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По официальным данным, за сутки было зарегистрировано 3129 случаев заражения коронавирусом.

В настоящее время учреждения здравоохранения региона работают в режиме повышенной готовности и максимальной нагрузки.

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