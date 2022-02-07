За сутки из-за коронавируса госпитализировали 100 новосибирцев
Новосибирск, 7 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 7 февраля, за прошедшие сутки с подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию были госпитализированы 100 пациентов. Об этом было сказано на оперативном совещании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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По официальным данным, за сутки было зарегистрировано 3129 случаев заражения коронавирусом.
В настоящее время учреждения здравоохранения региона работают в режиме повышенной готовности и максимальной нагрузки.
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