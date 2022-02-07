Стокгольм, 7 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. По словам лидера «Левых» Нуши Дадгостара, важно, чтобы «зеленый переход» в Швеции осуществлялся как можно более справедливо. Это означает в свою очередь, что большая доля ответственности будет ложиться не на отдельного гражданина, а на проводимую в данной области государством политику. Об этом она заявила в интервью телеканалу SVT от 7 февраля.

politik.in2pic.com Лидер «Левых» Нуши Дадгостар

«Недостаточно просто установить цену за последствия выбросов в атмосферу, потому что эффект от этого может заключаться в том, что гражданин с меньшим доходом будет сокращать свое потребление, в то время как тот, у кого много денег, будет продолжать выбрасывать углекислый газ», — объяснила Дадгостар.

«И для нас как для приверженцев левых взглядов, важно, чтобы зеленый переход осуществлялся справедливо … Проблема в том, что для отдельного человека сложно выбрать какую-то стратегию для себя», — подчеркнула лидер партии.