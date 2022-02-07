Чита, 7 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. За 2021 год на территории Забайкальского края зарегистрировано 499 квартирных краж (в 2020 году — 598, — 16,6%), что составляет 6,8% от общего числа преступлений, связанных с кражами чужого имущества (7252) и 2,3% от общего числа всех зарегистрированных преступлений (21 707). Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Кража

В целом по России наблюдается снижение количества зарегистрированных квартирных краж на 16,2% (с 35 067 до 29 403). Подобная тенденция наблюдается также и по ДФО — снижение на 16,8% (с 3669 до 3052).

Наибольшее число квартирных краж выявлено на территории Амурской области — 697 (909, — 23,5%) и Приморского края 495 (526, — 5,9%), на территории Чукотского автономного округа учтено всего 4 (9, — 55,5%) подобных преступления.

В Забайкальском крае наибольшее число квартирных краж совершено в Читинском (46) районе, Центральном (41) и Черновском (38) районах г. Читы. Наименьшее количество таких преступлений учтено в Шелопугинском (2), Каларском (3) и Тунгокоченском (3) районах края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье по итогам 2021 года отмечено снижение уровня криминальных проявлений. Всего, по данным ГУ МВД по региону, зарегистрировано 21 707 преступлений, что на 4,4% меньше чем в 2020 году.

Читайте также: В Забайкалье отмечено улучшение криминогенной обстановки