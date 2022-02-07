Москва, 7 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Иран пытаются обвинить в создании военных угроз через развитие своей космической программы, эти попытки предвзяты и вводят в заблуждение. Об этом директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил в опубликованном 7 февраля интервью РИА Новости.

Ensie & Matthias Центральный банк Ирана. Тегеран

По словам дипломата, Иран проявляет интерес к освоению космической техники, как и многие государства, входящие в ООН. Такова глобальная тенденция.

«Попытки особо выделить деятельность Ирана и прямо поместить её в военный контекст отдают предвзятостью и вводят в заблуждение», — сказал Ермаков.

Он добавил, что при таком подходе любое государство, которое хочет мирно исследовать космос, можно обвинить в разработке средств для доставки оружия массового уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года иранский спутниковый носитель «Симург» успешно доставил в космос три исследовательских груза. Беспокойство по этому поводу выразили во Франции и США.

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