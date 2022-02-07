Хьюстон, США, 7 февраля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 120:107.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, на счету 33 очка. В составе «Хьюстона» форвард Кристиан Вуд набрал 22 очка.

«Нью-Орлеан» одержал 21-ю победу в 53 матчах и занимает 22-е место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» потерпел 38-е поражение в 53 играх и идёт на 28-м месте.

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