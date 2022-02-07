Наблус, Палестина, 7 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Израильские силовики перекрыли движение по трассе, соединяющий территорию Палестинской автономии (Западный берег реки Иордан) с Израилем. Об этом 7 февраля сообщает информационное агентство Quds.

(сс) Israel Defense Forces Армия Израиля

По данным журналистов, военные и полиция закрыли КПП «Бейт-Фурик», расположенный западнее Наблуса утром в понедельник, 7 февраля.

Отмечается, что решение было принято после того, как палестинцы атаковали наблюдательную вышку армии Израиля, поставленную в районе еврейского поселения Итамар.

Накануне ночью перестрелки между палестинцами и израильскими силовиками прошли в районе населённых пунктов Бейт-Фурик, Ябад и Бир-аль-Баша, Аль-Сайла и Аль-Харития. В район стянуты дополнительные силы армии Израиля, которые в ближайшее время могут начать антитеррористическую операцию.