Москва, 7 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Антитела после болезни коронавирусом обладают не очень высокой вирусонейтрализующей способностью. Об этом 7 февраля заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, даже те, кто переболевают серьёзно… иммунитет, который у них формируется в виде антител, формируется на очень долгое время, с одной стороны, а с другой стороны — те антитела, которые в результате заболевания образуются, обладают невысоким сродством, не очень хорошей вирусонейтрализующей способностью к тому штамму, которым заболели, и тем более тем, которые существовали до этого, и тем штаммом, которые будут заболевать после», — заявил Гинцбург.