Ярославль, 7 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Ярославле городские власти заявили, что городу необходимо разработать новую транспортную схему. Об этом в ответ на обращение депутатов муниципалитета написал директор департамента градостроительства мэрии Ярославля Николай Беляков.

City-yaroslavl.ru Автобус в Ярославле

Депутаты просили указать, насколько обоснована разработка концепции развития транспортной системы города Ярославля.

«Понимая актуальность накопившихся градостроительных и инфраструктурных проблем, а также, что разработка нового Генерального плана города — процесс не быстрый и трудоемкий, начинать его подготовку надо уже сейчас. И первым этапом данной работы должен стать проработанный транспортный каркас города… Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка концепции развития транспортной системы города Ярославля» с анализом сложившейся ситуации позволит сформировать оптимальный транспортный каркас улично-дорожной сети с развитием парковочного пространства, пешеходной инфраструктуры, транспортно-пересадочных узлов, велосипедного движения», — заявил Николай Беляков.

Скоро собираются объявить и соответствующий конкурс. Разговоры о разработке новой схемы для транспорта Ярославля возобновились в связи с тем, что в городе необходимо разработать новый Генеральный план — старый был принят 16 лет назад.

«Поэтапная реализация этого документа должна решить проблему транспортного обеспечения территорий города Ярославля. Так, уже к 2025 году (за 2−3 года с начала внедрения концепции) можно достичь заметных результатов быстрыми мероприятиями, такими как переразметка на перекрестках, оптимизация работы сигнальных устройств и организация выделенных полос для общественного транспорта, поскольку в Ярославле, по мнению экспертов, имеются большие резервы по существующему дорожному полотну», — подытожил Николай Беляков.

Техзадание для будущего подрядчика на данный момент уже составлено. О том, когда будет проведён конкурс, пока неизвестно, ровно как и сумма, которую хотят потратить на новые разработки.