Москва, 7 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Процесс мутаций коронавируса в перспективе может привести к появлению новых штаммов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Думаю, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, которым сейчас движутся, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания», — сказала Пшеничная.

По её словам, при таком варианте развития событий ограничительных мер по борьбе с коронавирусом хватит, но в случае, если новые штаммы будут приводить к более тяжелому течению COVID-19, не исключено, что отменённые ранее ограничения в России будут возвращены.