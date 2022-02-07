Пермь, 7 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Из Перми в Крым весной 2022 года можно будет совершить перелет прямым рейсов. Туроператоры предлагают путевки с прямым рейсом в Симферополь. Об этом сообщают СМИ.

wacki56 Самолет

Представители турагентств информируют в соцсетях о том, что вылеты в Симферополь начнутся со 2 мая. Авиаперевозчиками указаны компании Nordwind Airlines и Red Wings. Последний начнет вылеты из Перми в Крым 29 мая.

Полетная программа рассчитана до 25 октября 2022 года. Планируется не менее четырех рейсов в неделю.