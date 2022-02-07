Барнаул, 7 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В правительстве Алтайского края 7 февраля произошли кадровые перестановки. На место бывшего министра транспорта региона Александра Дементьева — фигуранта уголовного дела по коррупционной статье — назначен экс-глава Павловского района Антон Воронов. Представление состоялось на традиционном оперативном совещании краевого правительства, информирует пресс-служба губенатора.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Здание Правительства Алтайского края

Поясняется, что Антон Воронов долгое время работал в системе органов местного самоуправления.

«Район на хорошем счету, один из наших крупнейших, расположен вблизи столицы края. Все аспекты нашей деятельности Антону Владимировичу хорошо знакомы», — пояснил глава Алтайского края Виктор Томенко.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что уволенный в конце мая 2021 года по собственному желанию министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев стал фигурантом коррупционного уголовного дела, 11 июня 2021 года известило СУ СК РФ по Алтайскому краю. Бывший чиновник был задержан за получение взятки размере более пяти миллионов рублей от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Преступление выявлено оперативными работниками УФСБ России по Алтайскому краю и расследовано СУ СК России по Алтайскому краю.

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Напомним также, что это далеко не первая кадровая перестановка в краевом правительстве с начала 2022 года. И это при том, что за все время губернаторства у Виктора Томенко так и не появилось первого заместителя, а команда неоднократно менялась из-за коррупционных уголовных дел.

В конце января в отставку по собственному желанию ушёл министр сельского хозяйства Александр Чеботаев. Начальником департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам государственной службы и кадров стал Сергей Долгуй.

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