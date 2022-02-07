Москва, 7 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В число профессий, которые приносят наибольший доход, по мнению жителей России, входят профессия политика (19%), IT-специалиста и предпринимателя (по 13%). Об этом свидетельствует опубликованный 7 февраля опрос ВЦИОМ.

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Также среди профессии, приносящих высокий доход, респонденты назвали профессию юриста (11%), специалистов в банковской, газовой и нефтяной сферах, а также работников здравоохранения (по 10%).

Граждане стали чаще считать наиболее прибыльными IT-специальности, профессии в энергетике и нефтегазовой промышленности, в сфере транспорта и в области управления. Реже — в юридической, предпринимательской, банковской сферах и на госслужбе.

Опрос по телефону проведён 12 сентября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.