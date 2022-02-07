Пятигорск, Ставропольский край, 7 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Пятигорске намерены установить виновного в возгорании в трехэтажном жилом доме по улице Братьев Бернадацци и предъявить ему иск о возмещении ущерба. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

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«Дал поручение правовой службе готовить материалы о взыскании ущерба с виновного лица. Неправильно избегать ответственности тем лицам, по вине которых страдают люди и наносится ущерб имуществу», — написал мэр в своем Telegram-канале.

По словам Ворошилова, в настоящее время устанавливается ущерб зданию, решается вопрос о дальнейших работах на месте пожара. Кроме того, специализированная комиссия будет осуществлять выплаты пострадавшим жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в трехэтажном доме на углу улиц Братьев Бернадацци и Кирова в городе-курорте Пятигорске произошел днем 6 февраля. На его тушение привлекали 76 пожарных и 20 единиц техники. Пришлось эвакуировать более 20 жильцов. Из них 13 размещены в гостинице и обеспечены питанием. Никто их жителей не пострадал. В городе введен режим ЧС на территории сгоревшего дома.