Орландо, США, 7 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:83.

(сс) Michael Tipton Эмблема баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейлен Браун, на счету 26 очков. В составе «Орландо» защитник Джейлен Саггс набрал 17 очков.

«Бостон» одержал 30-ю победу в 55 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице НБА. «Орландо» потерпел 43-е поражение в 55 играх и идёт на 30-м месте.

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