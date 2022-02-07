Москва, 7 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Иммунитет, полученный в результате COVID-19, защищает человека не очень долгое время, в отличие от вакцины. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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"В последнее время появились хорошие фундаментальные исследования, направленные на изучение различий в том, как наша иммунная система реагирует на заболевание различными штаммами и на вакцинацию. Эти исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время», — сказал Гинцбург.

По его словам, хорошей вирусонейтрализующей способностью иммунитет переболевшего не обладает, поскольку не может бороться с предшествующими и будущими штаммами: «Только вакцинация, причем вакцинация бустерная, то есть ту, которую сейчас Минздрав России рекомендует, дает возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут и обладают высокой вируснейтрализующей активностью».