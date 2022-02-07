Орел, 7 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Дополнительно 45 коек разворачивают в стационарах для лечения пациентов с коронавирусом 7 февраля в Орловской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

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Необходимость увеличения коечного фонд в департаменте здравоохранения объясняют ростом госпитализации больных. При этом пиковых нагрузок стационары на данный момент не испытывают, уточнили в пресс-службе.

В общей сложности в учреждениях здравоохранения Орловской области на 7 февраля развёрнуто 1806 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в региональном оперативном штабе сообщили о росте ковид-заболеваемости на 63% за неделю.