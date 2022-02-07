Тюмень, , 11:41 — REGNUM В Тюменской области в ближайшее время будет объявлен международный конкурс на разработку архитектурной концепции промышленного технопарка «ДСК-500». Об этом сообщил глава региона Александр Моор в интервью «РБК Тюмень».

Тюмень Иван Шилов © ИА REGNUM

В технопарке «ДСК-500» планируется размещение высокотехнологичных предприятий и креативных пространств, а также проведение выставок.

Также Александр Моор отметил, что общий объем выручки резидентов индустриальных парков за 2021 год составил 14 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за 2021 год на 14,5% увеличилось число трудящихся в сфере малого и среднего бизнеса.

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