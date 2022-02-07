Вашингтон, 7 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи, США и Японии проведут трехсторонние переговоры 12 февраля на Гавайях. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепартамента США.

Встреча глав МИД Южной Кореи, США и Японии на полях Мюнхенской конференции

Согласно опубликованным данным, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси обсудят широкий круг вопросов, включая полную денуклеаризацию Корейского полуострова, трехстороннее сотрудничество, борьбу с пандемией коронавируса и изменением климата.

Отметим, что трёхсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств состоится на фоне обострения напряжённости на Корейском полуострове после серии запусков северокорейских ракет.