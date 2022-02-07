Даллас, США, 7 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. «Даллас Маверикс» одержал победу над «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 103:94.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Атланты» Джон Коллинс, на счету которого дабл-дабл из 22 очков и 18 подборов. В составе «Далласа» Джейлен Брансон и Реджи Баллок набрали по 22 очка.

«Даллас» одержал 31-ю победу в 54 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице НБА. «Атланта» потерпела 28-е поражение в 53 играх и идёт на 19-м месте.

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