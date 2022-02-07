Уфа, 7 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Ситуация с очередями в поликлиниках значительно улучшилась в Башкирии. Об этом 7 февраля сообщила начальник управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Очередь в регистратуру в городской поликлинике

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На оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров поинтересовался у Прочаковской, какая ситуация сейчас с очередями в поликлиниках региона.

«В значительной степени ситуация улучшилась. В этот понедельник в 43-й поликлинике Уфы очереди, в Туймазах во второй поликлинике в красной зоне очереди. Сейчас больше обращений по поводу поиска результатов на ПЦР-тестирование», — сообщила она.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии коронавирус выявлен у более десяти тысяч школьников.