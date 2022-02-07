Белгород, 7 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Пять новых приютов для бездомных животных появятся в Белгородской области. Их построят в рамках государственно-частного партнёрства.

(сс) Nhandler В приюте для собак

Вопрос обсудили 7 февраля на оперативном совещании в правительстве региона. Приюты откроют в Шебекинском, Валуйском, Алексеевском, Губкинском городских округах, а также в Яковлевском районе. Площадь каждого земельного участка должна составлять не менее 0,5 га, санитарно-защитную зону ограничат как минимум одним километром от населённых пунктов. В приютах должны быть административный корпус, открытые и закрытые вольеры, а также помещение карантина.

«Проектные решения по строительству приютов должны быть подготовлены до 17 февраля. Прошу глав муниципалитетов активно включиться в процесс подбора подходящего земельного участка. От выбора локации зависит результативность всех наших усилий», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области сейчас работают четыре муниципальных приюта для животных, рассчитанных на 700 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из частных приютов неизвестные отравили более 20 собак — учреждение работает в жилом секторе.