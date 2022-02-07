Москва, 7 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Малому и среднему бизнесу в России явно не достаточно тех льгот и мер поддержки, которые ему уже оказываются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал инициативу бизнес-омбудсмена РФ о проведении в РФ «ковидной амнистии» для МСП, которая бы предполагала списание накопившихся долгов предприятий.

geralt Бизнесмены

«Малый и средний бизнес в России пользуется рядом льгот. Есть преференции по налогам и участию в конкурсах на поставки товаров или услуг государству, поддержка внешнеэкономических проектов. Особые меры поддержки ввели на период пандемии. Но этого явно не достаточно, если судить по объему МСБ в экономике России и количеству занятых в «гаражной» экономике, которые стараются оставаться вне внимания государства и, соответственно, не пользуются этими льготами и субсидиями, — сказал Цыганов. — Отчасти это связано с неэффективностью современных мер поддержки, которые можно и нужно проанализировать, учесть итоги действующих федеральных и региональных программ, переосмыслить современный и исторический опыт развитых стран мира, давно использующих программы поддержки малого бизнеса, практику существовавших ранее специализированных федеральных ведомств по поддержке предпринимательства».

Как подчеркнул Цыганов, за период пандемии большинство предприятий МСБ в России недополучили прибыль и часто несли затраты в периоды локдаунов и различных ограничений.

«За рубежом есть примеры такой поддержки бизнеса и непосредственно сотрудников предприятий всем форм собственности, когда при выполнении условий кредит превращается в грант. Плюсы инициативы понятны — сохранение предприятий и рабочих мест, увеличение возможностей по их развитию, повышение доверия к государству и его программам. Минус — бюджетные затраты, которые могут быть излишне велики для государства», — рассказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что «ковидная амнистия» для российского малого и среднего бизнеса может стать как шагом к развитию, так и способом продлить агонию.