Санкт-Петербург, 7 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Ленинградской области проведут тестирование нелегальных мигрантов на COVID-19 перед их депортацией в страну, откуда они прибыли. Соответствующая государственная закупка была опубликована 4 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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Заказчиком закупки выступило управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области. Региональное отделение службы определило название закупки как «ПЦР-тестирование иностранных граждан. подлежащих административному выдворению». Минимальная стоимость закупки установлена на отметке в 200 тыс. рублей.

Тестирование иностранцев будет осуществляться на территории Гатчины и Красного Села до 31 декабря 2022 года. Результаты исследований будут выдаваться в бумажном виде на Большом проспекте Васильевского острова, а также их можно будет получить в электронном виде.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 14 февраля 2022 года. Итоги будут обнародованы двумя днями позднее, 16 февраля.