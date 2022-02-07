Стокгольм, , 11:40 — REGNUM В ходе состоявшегося партийного съезда руководство «Левых» поручило существенную поддержку новой предвыборной стратегии перед голосованием по избранию парламентариев в риксдаг Швеции. Теперь партийное руководство попытается сделать ставку на менее радикальные климатические требования, что может в итоге не сработать. Об этом 6 февраля в свое авторской статье написал политический обозреватель SVT Матс Кнутсон.

Левая партия. Швеция. Логотип

«Левые готовятся к выборам, полагая, что именно государство и политики осуществят зеленый переход, а не отдельные люди, например, за счет меньшего использования автомобилей и сокращения потребления мяса … То, что всего несколько лет назад осуждалось как «неустойчивое» с точки зрения климата, теперь описывается совершенно по-другому. Так, на днях, например, вице-председатель партии Ида Габриэльссон заявила в интервью SvD, что «можно слетать чартером на Солнечный берег Болгарии и остаться приверженцев Левых», — написал Кнутсон.

«Перед выборами Левые будут настаивать на том, чтобы сплошные вырубки лесов были прекращены и, в конечном счете, вообще не проводились. Вопрос, однако, в том, насколько актуальным будет этот вопрос в предвыборной кампании. Кроме того, это может создать проблемы для планов Нуши Дадгостар по сотрудничеству с Центристами после выборов», — заключил журналист.